Никиша (Никиша) Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никиша (Никиша) Ульяна Андреевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.12.1913

Дата смерти

25.12.1913

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1913

Отец: Никиша Андрей Иванович

Мать: Никиша Ксения Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
25.12.1913
Черниговская губерния, Российская империя
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