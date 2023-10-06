Никиша (Никиша) Ульяна Андреевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения17.12.1913
Дата смерти25.12.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1913
Отец: Никиша Андрей Иванович
Мать: Никиша Ксения Филипповна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
25.12.1913
Черниговская губерния, Российская империя