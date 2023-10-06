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Никиша Николай Андреевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.07.1915

Дата смерти

25.01.1916

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1915

Отец: Никиша Андрей Иванович

Мать: Никиша Ксения Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
25.01.1916
Черниговская губерния, Российская империя
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