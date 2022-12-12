Исупов Ермила Иванович
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Исупов Иван Васильевич
Мать: Исупова Фёрла Васильева
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Татьяна Ермилова
Мать ребёнка: Исупова Соломони Петрова
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Исупова Соломони Петрова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна Ермилова
Мать ребёнка: Исупова Соломони Петрова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Ермилова
Мать ребёнка: Исупова Соломони Петрова
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Исупова Соломони Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исупова Соломони Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834