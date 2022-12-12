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Исупов Ермила Иванович

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Место рождения

Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Исупов Иван Васильевич

Мать: Исупова Фёрла Васильева

Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Татьяна Ермилова

Мать ребёнка: Исупова Соломони Петрова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Исупов Павел Ермилович

Мать ребёнка: Исупова Соломони Петрова

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна Ермилова

Мать ребёнка: Исупова Соломони Петрова

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Ермилова

Мать ребёнка: Исупова Соломони Петрова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Исупов Иван Ермилович

Мать ребёнка: Исупова Соломони Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Соломони Петрова

Место жительства
Неизвестно
Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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