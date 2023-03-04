Исупова (Колпакова) Соломони Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Колпаков Пётр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Татьяна Ермилова
Отец ребёнка: Исупов Ермила Иванович
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Исупов Ермила Иванович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна Ермилова
Отец ребёнка: Исупов Ермила Иванович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Ермилова
Отец ребёнка: Исупов Ермила Иванович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Исупов Ермила Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1834