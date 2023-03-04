Исупова (Колпакова) Соломони Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсупова (Колпакова) Соломони Петрова

Исупова (Колпакова) Соломони Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Колпаков Пётр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Татьяна Ермилова

Отец ребёнка: Исупов Ермила Иванович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Исупов Павел Ермилович

Отец ребёнка: Исупов Ермила Иванович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна Ермилова

Отец ребёнка: Исупов Ермила Иванович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Ермилова

Отец ребёнка: Исупов Ермила Иванович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Исупов Иван Ермилович

Отец ребёнка: Исупов Ермила Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Ермила Иванович

Смерть
До 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close