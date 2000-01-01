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Исупов Павел Ермилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Исупов Ермила Иванович

Мать: Исупова Соломони Петрова

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Васса Павловна

Мать ребёнка: Исупова Агафия

Рождение ребёнка
1831

Сын: Исупов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Исупова Агафия

Рождение ребёнка
1833

Сын: Исупов Иван Павлович

Мать ребёнка: Исупова Агафия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Агафия

Смерть
После 1834
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