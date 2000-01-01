Исупов Павел Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Исупов Ермила Иванович
Мать: Исупова Соломони Петрова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Васса Павловна
Мать ребёнка: Исупова Агафия
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Исупова Агафия
Рождение ребёнка
1833
Сын: Исупов Иван Павлович
Мать ребёнка: Исупова Агафия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исупова Агафия
Смерть
После 1834