Исупова Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Васса Павловна
Отец ребёнка: Исупов Павел Ермилович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Исупов Павел Ермилович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Исупов Иван Павлович
Отец ребёнка: Исупов Павел Ермилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834