Исупова Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова Агафия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Васса Павловна

Отец ребёнка: Исупов Павел Ермилович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Исупов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Исупов Павел Ермилович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Исупов Иван Павлович

Отец ребёнка: Исупов Павел Ермилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Павел Ермилович

Смерть
После 1834
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