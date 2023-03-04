Исупова (Альгина) Фёрла Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова (Альгина) Фёрла Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Исупов Ермила Иванович

Отец ребёнка: Исупов Иван Васильевич

Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Печкина (Исупова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Исупов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Исупова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Исупов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Исупов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Исупов Иван Васильевич

Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Исупова) Агафея Ивановна

Отец ребёнка: Исупов Иван Васильевич

Смерть
После 1816

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