Исупова (Альгина) Фёрла Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Исупов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Печкина (Исупова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Исупов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Исупова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Исупов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Исупов Ефим Иванович
Отец ребёнка: Исупов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Исупова) Агафея Ивановна
Отец ребёнка: Исупов Иван Васильевич
Смерть
После 1816