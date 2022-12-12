Исупов Ефим Иванович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Исупов Иван Васильевич
Мать: Исупова Фёрла Васильева
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: Исупова Ирина
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Исупова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исупова Ирина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812