Исупов Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупов Ефим Иванович

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Место рождения

Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Исупов Иван Васильевич

Мать: Исупова Фёрла Васильева

Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Параскева Ефимовна

Мать ребёнка: Исупова Ирина

Рождение ребёнка
1811

Сын: Исупов Савитей Ефимович

Мать ребёнка: Исупова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Ирина

Место жительства
Неизвестно
Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1812
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