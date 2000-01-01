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Исупов Савитей Ефимович
Исупов Савитей Ефимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1811
Дата смерти
1812
Пол
Мужской
Отец
Исупов Ефим Иванович
1780 г.р.
Мать
Исупова Ирина
1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец:
Исупов Ефим Иванович
Мать:
Исупова Ирина
Смерть
1812
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