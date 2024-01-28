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Безруков Яков Филиппович

Место рождения

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Безруков Филипп Степанович

Мать: Безрукова Авдотья Родионовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безрукова Анна Ларионовна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Безрукова) Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Безрукова Анна Ларионовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Безруков Назар Яковлевич

Мать ребёнка: Безрукова Анна Ларионовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Безруков Кузьма Яковлевич

Мать ребёнка: Безрукова Анна Ларионовна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Безрукова Анна Ларионовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Безруков Архип Яковлевич

Мать ребёнка: Безрукова Анна Ларионовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Безруков Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Безрукова Анна Ларионовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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