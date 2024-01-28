Безруков Яков Филиппович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Безрукова) Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Безрукова Анна Ларионовна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Безрукова Анна Ларионовна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Безруков Кузьма Яковлевич
Мать ребёнка: Безрукова Анна Ларионовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Безрукова Анна Ларионовна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Безрукова Анна Ларионовна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Безруков Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Безрукова Анна Ларионовна
Смерть
Неизвестно