Безруков Филипп Степанович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Степан Савостьянов
Мать: Акулина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Безрукова Авдотья Родионовна
Рождение ребёнка
30.07.1819
Сын: Безруков Евсигней Филиппович
Мать ребёнка: Безрукова Авдотья Родионовна
Рождение ребёнка
1820 ст.
Мать ребёнка: Безрукова Авдотья Родионовна
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: (Безрукова) Авдотья Филипповна
Мать ребёнка: Безрукова Авдотья Родионовна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Безруков Аверьян Филиппович
Мать ребёнка: Безрукова Авдотья Родионовна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Безруков Дементий Филиппович
Мать ребёнка: Безрукова Авдотья Родионовна
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Безруков Евстафий Филиппович
Мать ребёнка: Безрукова Авдотья Родионовна
Смерть
1848