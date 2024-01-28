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Безруков Филипп Степанович

Место рождения

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Степан Савостьянов

Мать: Акулина Григорьевна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безрукова Авдотья Родионовна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Безруков Яков Филиппович

Мать ребёнка: Безрукова Авдотья Родионовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
30.07.1819

Сын: Безруков Евсигней Филиппович

Мать ребёнка: Безрукова Авдотья Родионовна

Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Безруков Ефим Филиппович

Мать ребёнка: Безрукова Авдотья Родионовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: (Безрукова) Авдотья Филипповна

Мать ребёнка: Безрукова Авдотья Родионовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Безруков Аверьян Филиппович

Мать ребёнка: Безрукова Авдотья Родионовна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Безруков Дементий Филиппович

Мать ребёнка: Безрукова Авдотья Родионовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Безруков Евстафий Филиппович

Мать ребёнка: Безрукова Авдотья Родионовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
1848

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