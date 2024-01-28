Акулина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Савостьянов

Рождение ребёнка
1781

Сын: Игнат Степанович

Отец ребёнка: Степан Савостьянов

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Домна Степановна

Отец ребёнка: Степан Савостьянов

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Буланов Иван Степанович

Отец ребёнка: Степан Савостьянов

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Федора Степановна

Отец ребёнка: Степан Савостьянов

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Степан Савостьянов

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Безруков Филипп Степанович

Отец ребёнка: Степан Савостьянов

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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