Акулина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Савостьянов
Рождение ребёнка
1781
Сын: Игнат Степанович
Отец ребёнка: Степан Савостьянов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Домна Степановна
Отец ребёнка: Степан Савостьянов
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Степан Савостьянов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Федора Степановна
Отец ребёнка: Степан Савостьянов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Степан Савостьянов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Безруков Филипп Степанович
Отец ребёнка: Степан Савостьянов
Смерть
Неизвестно