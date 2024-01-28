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Безрукова Авдотья Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818

Сын: Безруков Яков Филиппович

Отец ребёнка: Безруков Филипп Степанович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
30.07.1819

Сын: Безруков Евсигней Филиппович

Отец ребёнка: Безруков Филипп Степанович

Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Безруков Ефим Филиппович

Отец ребёнка: Безруков Филипп Степанович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: (Безрукова) Авдотья Филипповна

Отец ребёнка: Безруков Филипп Степанович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Безруков Аверьян Филиппович

Отец ребёнка: Безруков Филипп Степанович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Безруков Дементий Филиппович

Отец ребёнка: Безруков Филипп Степанович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Безруков Евстафий Филиппович

Отец ребёнка: Безруков Филипп Степанович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безруков Филипп Степанович

Смерть
Неизвестно

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