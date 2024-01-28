Безрукова Авдотья Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Безруков Филипп Степанович
Рождение ребёнка
30.07.1819
Сын: Безруков Евсигней Филиппович
Отец ребёнка: Безруков Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1820 ст.
Отец ребёнка: Безруков Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: (Безрукова) Авдотья Филипповна
Отец ребёнка: Безруков Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Безруков Аверьян Филиппович
Отец ребёнка: Безруков Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Безруков Дементий Филиппович
Отец ребёнка: Безруков Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Безруков Евстафий Филиппович
Отец ребёнка: Безруков Филипп Степанович
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно