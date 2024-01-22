Владыкина Авдотья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владыкина Авдотья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Владыкин Данила Петрович

Отец ребёнка: Владыкин Петр Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
11.07.1869 ст.

Сын: Владыкин Емельян Петрович

Отец ребёнка: Владыкин Петр Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
02.02.1874 ст.

Сын: Владыкин Семен Петрович

Отец ребёнка: Владыкин Петр Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
18.02.1880 ст.

Дочь: Петрушина Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Владыкин Петр Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владыкин Петр Степанович

Смерть
Неизвестно
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