Владыкина Авдотья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Владыкин Петр Степанович
Рождение ребёнка
11.07.1869 ст.
Сын: Владыкин Емельян Петрович
Отец ребёнка: Владыкин Петр Степанович
Рождение ребёнка
02.02.1874 ст.
Отец ребёнка: Владыкин Петр Степанович
Рождение ребёнка
18.02.1880 ст.
Дочь: Петрушина Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Владыкин Петр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно