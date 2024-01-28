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Безрукова Анна Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безруков Яков Филиппович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Безрукова) Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Безруков Яков Филиппович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Безруков Назар Яковлевич

Отец ребёнка: Безруков Яков Филиппович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Безруков Кузьма Яковлевич

Отец ребёнка: Безруков Яков Филиппович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Безруков Яков Филиппович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Безруков Архип Яковлевич

Отец ребёнка: Безруков Яков Филиппович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Безруков Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Безруков Яков Филиппович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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