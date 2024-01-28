Безрукова Анна Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Безрукова) Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Безруков Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Безруков Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Безруков Кузьма Яковлевич
Отец ребёнка: Безруков Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Безруков Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Безруков Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Безруков Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Безруков Яков Филиппович
Смерть
Неизвестно