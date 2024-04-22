Папурин Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
Около 1883
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Папурина Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Папурина Людмила Северьяновна
Военная служба
1885
Военного звания.
Рождение ребёнка
?.09.1886 ст.
Дочь: Папурина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Папурина Людмила Северьяновна
Рождение ребёнка
29.03.1891 ст.
Дочь: Папурина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Папурина Людмила Северьяновна
Екатерининская церковь. Восприемники: Вологодская мещанская девица Евдокия Алексеева Буланина и запасный унтер-офицер Платон Яковлев Телегин.
Военная служба
1891
Запасный унтер-офицер.
Место жительства
1895
Отставной вахмистр.
Смерть
Неизвестно