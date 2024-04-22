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Папурин Алексей Михайлович

Место рождения

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Папурин Михаил Иванович

Мать: Папурина Екатерина Николаевна

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1883

Жена: Папурина Людмила Северьяновна

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Папурина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Папурина Людмила Северьяновна

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
1885
Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Военного звания.
Рождение ребёнка
?.09.1886 ст.

Дочь: Папурина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Папурина Людмила Северьяновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.03.1891 ст.

Дочь: Папурина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Папурина Людмила Северьяновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Екатерининская церковь. Восприемники: Вологодская мещанская девица Евдокия Алексеева Буланина и запасный унтер-офицер Платон Яковлев Телегин.
Военная служба
1891
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Запасный унтер-офицер.
Место жительства
1895
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Отставной вахмистр.
Смерть
Неизвестно
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