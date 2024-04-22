Папурина Людмила Северьяновна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
Около 1883
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Папурина Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Папурин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
?.09.1886 ст.
Дочь: Папурина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Папурин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
29.03.1891 ст.
Дочь: Папурина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Папурин Алексей Михайлович
Екатерининская церковь. Восприемники: Вологодская мещанская девица Евдокия Алексеева Буланина и запасный унтер-офицер Платон Яковлев Телегин.
Смерть
Неизвестно