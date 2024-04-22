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Папурина Людмила Северьяновна

Место рождения

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1883

Муж: Папурин Алексей Михайлович

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Папурина Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Папурин Алексей Михайлович

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.09.1886 ст.

Дочь: Папурина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Папурин Алексей Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.03.1891 ст.

Дочь: Папурина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Папурин Алексей Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Екатерининская церковь. Восприемники: Вологодская мещанская девица Евдокия Алексеева Буланина и запасный унтер-офицер Платон Яковлев Телегин.
Смерть
Неизвестно
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