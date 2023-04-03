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Коломейцев Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Коломейцев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломейцев Григорий

Мать ребёнка: Коломейцева Мария

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломейцев Алексей

Мать ребёнка: Коломейцева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коломейцева Мария

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Наумова (Коломейцева) Мария Семенова

Мать ребёнка: Коломейцева Мария

Смерть
После 1917

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