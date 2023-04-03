Коломейцев Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Коломейцев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломейцев Григорий
Мать ребёнка: Коломейцева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломейцев Алексей
Мать ребёнка: Коломейцева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коломейцева Мария
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Наумова (Коломейцева) Мария Семенова
Мать ребёнка: Коломейцева Мария
Смерть
После 1917