Коломейцева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломейцев Григорий
Отец ребёнка: Коломейцев Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломейцев Алексей
Отец ребёнка: Коломейцев Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коломейцев Семен
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Наумова (Коломейцева) Мария Семенова
Отец ребёнка: Коломейцев Семен
Смерть
Неизвестно
от лихорадки