Коломейцева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломейцева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломейцев Григорий

Отец ребёнка: Коломейцев Семен

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломейцев Алексей

Отец ребёнка: Коломейцев Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломейцев Семен

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Наумова (Коломейцева) Мария Семенова

Отец ребёнка: Коломейцев Семен

Смерть
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
от лихорадки

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