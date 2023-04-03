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Коломейцев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коломейцев Семен

Мать: Коломейцева Мария

Рождение ребёнка
01.01.1894

Сын: Коломейцев Василий

Мать ребёнка: Коломейцева Пелагея Стефанова

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Коломейцева Пелагея Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломейцева Наталия Алексеевна

Мать ребёнка: Коломейцева Пелагея Стефанова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коломейцева Пелагея Стефанова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломийцев Семён Алексеев

Мать ребёнка: Коломейцева Пелагея Стефанова

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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