Коломейцев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коломейцев Семен
Мать: Коломейцева Мария
Рождение ребёнка
01.01.1894
Сын: Коломейцев Василий
Мать ребёнка: Коломейцева Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Коломейцева Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломейцева Наталия Алексеевна
Мать ребёнка: Коломейцева Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коломейцева Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломийцев Семён Алексеев
Мать ребёнка: Коломейцева Пелагея Стефанова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно