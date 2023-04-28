Коломейцев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломейцев Григорий

Место рождения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коломейцев Семен

Мать: Коломейцева Мария

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Григориева

Мать ребёнка: Коломейцева Анна Феодорова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коломейцева Анна Феодорова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Крещение
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Василий Захарьин Подзолков и Матрона Егорова Черкасова
Смерть
Неизвестно
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