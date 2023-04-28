Коломейцев Григорий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коломейцев Семен
Мать: Коломейцева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Григориева
Мать ребёнка: Коломейцева Анна Феодорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Василий Захарьин Подзолков и Матрона Егорова Черкасова
Смерть
Неизвестно