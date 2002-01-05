Третьякова (Смаженая) Любовь Мироновна
Место рождения
Дата рождения03.07.1926
Дата смерти05.01.2002
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1926
Отец: Смаженый Мирон Петрович
Мать: Смаженая Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Александр Леонидович
Отец ребёнка: Третьяков Леонид Самсонович
Рождение ребёнка
05.11.1947
Дочь: Третьякова Светлана Леонидовна
Отец ребёнка: Третьяков Леонид Самсонович
Смерть
05.01.2002
Брянск, город Брянск, Брянская область