Третьякова (Смаженая) Любовь Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Смаженая) Любовь Мироновна

Место рождения

Соколья Слобода, Жирятинский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

03.07.1926

Дата смерти

05.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1926

Отец: Смаженый Мирон Петрович

Мать: Смаженая Мария Ивановна

Соколья Слобода, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Леонид Самсонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Александр Леонидович

Отец ребёнка: Третьяков Леонид Самсонович

Рождение ребёнка
05.11.1947

Дочь: Третьякова Светлана Леонидовна

Отец ребёнка: Третьяков Леонид Самсонович

Смерть
05.01.2002
Брянск, город Брянск, Брянская область

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