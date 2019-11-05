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Третьякова Светлана Леонидовна

Место рождения

Цербст, Германия

Дата рождения

05.11.1947

Дата смерти

15.08.2018

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1947

Отец: Третьяков Леонид Самсонович

Мать: Третьякова (Смаженая) Любовь Мироновна

Рождение ребёнка
12.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Виктор Федорович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
15.08.2018
Токсово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

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