Третьякова Светлана Леонидовна
Место рожденияЦербст, Германия
Дата рождения05.11.1947
Дата смерти15.08.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1947
Рождение ребёнка
12.04.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Груздев Виктор Федорович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
15.08.2018
Токсово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область