Смаженая Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1926
Дочь: Третьякова Любовь Мироновна
Отец ребёнка: Смаженый Мирон Петрович
Соколья Слобода, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смаженая Федосея Мироновна
Отец ребёнка: Смаженый Мирон Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смаженая Надежда Мироновна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно