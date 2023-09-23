Смаженая Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смаженая Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1926

Дочь: Третьякова Любовь Мироновна

Отец ребёнка: Смаженый Мирон Петрович

Соколья Слобода, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смаженая Федосея Мироновна

Отец ребёнка: Смаженый Мирон Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смаженая Надежда Мироновна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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