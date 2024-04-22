Соколова (Смаженая) Федосея Мироновна
Место рождения
Дата рождения24.06.1910
Дата смерти29.06.1981
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1910
Отец: Смаженый Мирон Петрович
Мать: Смаженая Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.1929
Сын: Соколов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Соколов Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Иванченко Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Вылобкова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1940
Сын: Соколов Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Соколов Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.07.1942
Сын: Соколов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Соколов Алексей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.06.1981
Брянск, город Брянск, Брянская область