Соколова (Смаженая) Федосея Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Смаженая) Федосея Мироновна

Место рождения

Соколья Слобода, Жирятинский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

24.06.1910

Дата смерти

29.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1910

Отец: Смаженый Мирон Петрович

Мать: Смаженая Мария Ивановна

Соколья Слобода, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
09.02.1929

Сын: Соколов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Иванченко Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Афанасьевич

Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Вылобкова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Афанасьевич

Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Соколов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Соколов Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Афанасьевич

Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
01.07.1942

Сын: Соколов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Афанасьевич

Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Алексей Афанасьевич

Смерть
29.06.1981
Брянск, город Брянск, Брянская область
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