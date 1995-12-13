Третьяков Леонид Самсонович
Место рождения
Дата рождения30.10.1922
Дата смерти13.12.1995
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Александр Леонидович
Мать ребёнка: Третьякова (Смаженая) Любовь Мироновна
Рождение ребёнка
05.11.1947
Дочь: Третьякова Светлана Леонидовна
Мать ребёнка: Третьякова (Смаженая) Любовь Мироновна
Смерть
13.12.1995
Брянск, город Брянск, Брянская область