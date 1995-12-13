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Третьяков Леонид Самсонович

Место рождения

Новая Пестраковка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

30.10.1922

Дата смерти

13.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1922

Отец: Третьяков Самсон Протасович

Мать: Третьякова Татьяна Андреевна

Новая Пестраковка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова (Смаженая) Любовь Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Александр Леонидович

Мать ребёнка: Третьякова (Смаженая) Любовь Мироновна

Рождение ребёнка
05.11.1947

Дочь: Третьякова Светлана Леонидовна

Мать ребёнка: Третьякова (Смаженая) Любовь Мироновна

Смерть
13.12.1995
Брянск, город Брянск, Брянская область

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