Донаурова (Хитрово) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донаурова (Хитрово) Наталья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1804

Дата смерти

1863

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1804

Отец: Khitrovo Alexeï Zakharovitch

Мать: Hitrovo Marija Alekseevna

Бракосочетание
28.04.1829

Муж: Донауров Петр Михайлович

Рождение ребёнка
12.02.1830

Сын: Донауров Алексей Петрович

Отец ребёнка: Донауров Петр Михайлович

Рождение ребёнка
01.05.1831

Сын: Донауров Михаил Петрович

Отец ребёнка: Донауров Петр Михайлович

Рождение ребёнка
30.12.1832

Сын: Донауров Захарий Петрович

Отец ребёнка: Донауров Петр Михайлович

Рождение ребёнка
04.04.1834

Сын: Донауров Николай Петрович

Отец ребёнка: Донауров Петр Михайлович

Рождение ребёнка
04.12.1840

Сын: Донауров Александр Петрович

Отец ребёнка: Донауров Петр Михайлович

Рождение ребёнка
24.01.1842

Сын: Донауров Петр Петрович

Отец ребёнка: Донауров Петр Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.01.1844

Сын: Донауров Владимир Петрович

Отец ребёнка: Донауров Петр Михайлович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
1863
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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