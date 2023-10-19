Hitrovo (Countess Musin-Puškin) Marija Alekseevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hitrovo (Countess Musin-Puškin) Marija Alekseevna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1782

Дата смерти

19.03.1863

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1782

Отец: Count Musin-Puškin Aleksei Ivanovich

Мать: Countess Musin-Puškin Ekaterina Alekseevna

Бракосочетание
26.05.1802

Муж: Khitrovo Alexeï Zakharovitch

Рождение ребёнка
16.02.1804

Дочь: Донаурова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Khitrovo Alexeï Zakharovitch

Рождение ребёнка
31.07.1805

Дочь: Countess Tolstaya Ekaterina Alekseevna

Отец ребёнка: Khitrovo Alexeï Zakharovitch

Рождение ребёнка
08.01.1807

Сын: Хитрово Захар Алексеевич

Отец ребёнка: Khitrovo Alexeï Zakharovitch

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Суворова Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Khitrovo Alexeï Zakharovitch

Рождение ребёнка
11.04.1816

Дочь: Головина Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Khitrovo Alexeï Zakharovitch

Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хитрово Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Khitrovo Alexeï Zakharovitch

Смерть
19.03.1863
Похороны
Неизвестно
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
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