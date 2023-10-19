Hitrovo (Countess Musin-Puškin) Marija Alekseevna
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1782
Дата смерти19.03.1863
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1782
Бракосочетание
26.05.1802
Рождение ребёнка
16.02.1804
Дочь: Донаурова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Khitrovo Alexeï Zakharovitch
Рождение ребёнка
31.07.1805
Дочь: Countess Tolstaya Ekaterina Alekseevna
Отец ребёнка: Khitrovo Alexeï Zakharovitch
Рождение ребёнка
08.01.1807
Отец ребёнка: Khitrovo Alexeï Zakharovitch
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Суворова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Khitrovo Alexeï Zakharovitch
Рождение ребёнка
11.04.1816
Дочь: Головина Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Khitrovo Alexeï Zakharovitch
Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хитрово Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Khitrovo Alexeï Zakharovitch
Смерть
19.03.1863
Похороны
Неизвестно
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд