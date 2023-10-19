Головина (Хитрово) Александра Алексеевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения11.04.1816
Дата смерти21.12.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1816
Российская Империя
Рождение ребёнка
29.09.1856
Сын: Golovin Alexander
Отец ребёнка: Головин Фёдор Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Головин Фёдор Гаврилович
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.12.1889
Российская Империя
Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд