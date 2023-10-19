Головина (Хитрово) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Хитрово) Александра Алексеевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

11.04.1816

Дата смерти

21.12.1889

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1816

Отец: Khitrovo Alexeï Zakharovitch

Мать: Hitrovo Marija Alekseevna

Российская Империя
Рождение ребёнка
29.09.1856

Сын: Golovin Alexander

Отец ребёнка: Головин Фёдор Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Головин Фёдор Гаврилович

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.12.1889
Российская Империя
Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
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