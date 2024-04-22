Головин Фёдор Гаврилович
Место рождения
Дата рождения01.01.1807
Дата смерти04.12.1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1807
Рождение ребёнка
29.09.1856
Сын: Golovin Alexander
Мать ребёнка: Головина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Головина Александра Алексеевна
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.12.1861
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург