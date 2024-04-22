Головин Фёдор Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин Фёдор Гаврилович

Место рождения

Левашово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.01.1807

Дата смерти

04.12.1861

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Левашово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1856

Сын: Golovin Alexander

Мать ребёнка: Головина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Головина Александра Алексеевна

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.12.1861
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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