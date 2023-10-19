Countess Tolstaya (Khitrovo) Ekaterina Alekseevna
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1805
Дата смерти30.09.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1805
Рождение ребёнка
10.08.1829
Сын: Tolstoy Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Толстой Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
28.07.1830
Сын: Толстой Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Толстой Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
10.10.1832
Сын: Tolstoy Illarion Nikolaevich
Отец ребёнка: Толстой Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
21.11.1837
Дочь: Rehbinder Maria Nikolaievna
Отец ребёнка: Толстой Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
16.08.1839
Сын: Tolstoy Alexander Nikolaevich
Отец ребёнка: Толстой Николай Матвеевич
Смерть
30.09.1851