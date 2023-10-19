Countess Tolstaya (Khitrovo) Ekaterina Alekseevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Countess Tolstaya (Khitrovo) Ekaterina Alekseevna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1805

Дата смерти

30.09.1851

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1805

Отец: Khitrovo Alexeï Zakharovitch

Мать: Hitrovo Marija Alekseevna

Рождение ребёнка
10.08.1829

Сын: Tolstoy Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Матвеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.07.1830

Сын: Толстой Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
10.10.1832

Сын: Tolstoy Illarion Nikolaevich

Отец ребёнка: Толстой Николай Матвеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.11.1837

Дочь: Rehbinder Maria Nikolaievna

Отец ребёнка: Толстой Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
16.08.1839

Сын: Tolstoy Alexander Nikolaevich

Отец ребёнка: Толстой Николай Матвеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
30.09.1851
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