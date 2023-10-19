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Донауров Петр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1801

Дата смерти

22.07.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1829

Жена: Донаурова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
12.02.1830

Сын: Донауров Алексей Петрович

Мать ребёнка: Донаурова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
01.05.1831

Сын: Донауров Михаил Петрович

Мать ребёнка: Донаурова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
30.12.1832

Сын: Донауров Захарий Петрович

Мать ребёнка: Донаурова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
04.04.1834

Сын: Донауров Николай Петрович

Мать ребёнка: Донаурова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
04.12.1840

Сын: Донауров Александр Петрович

Мать ребёнка: Донаурова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
24.01.1842

Сын: Донауров Петр Петрович

Мать ребёнка: Донаурова Наталья Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.01.1844

Сын: Донауров Владимир Петрович

Мать ребёнка: Донаурова Наталья Алексеевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
товарищ Государственного контролера и сенатор
Смерть
22.07.1863
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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