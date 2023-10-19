Донауров Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1801
Дата смерти22.07.1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.04.1829
Рождение ребёнка
12.02.1830
Сын: Донауров Алексей Петрович
Мать ребёнка: Донаурова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
01.05.1831
Мать ребёнка: Донаурова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
30.12.1832
Сын: Донауров Захарий Петрович
Мать ребёнка: Донаурова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
04.04.1834
Сын: Донауров Николай Петрович
Мать ребёнка: Донаурова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
04.12.1840
Сын: Донауров Александр Петрович
Мать ребёнка: Донаурова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
24.01.1842
Мать ребёнка: Донаурова Наталья Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.01.1844
Сын: Донауров Владимир Петрович
Мать ребёнка: Донаурова Наталья Алексеевна
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
товарищ Государственного контролера и сенатор
Смерть
22.07.1863
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург