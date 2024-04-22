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Донауров Владимир Петрович

Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

07.01.1844

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1844

Отец: Донауров Петр Михайлович

Мать: Донаурова Наталья Алексеевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
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