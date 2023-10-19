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Донауров Николай Петрович
Донауров Николай Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.04.1834
Пол
Мужской
Отец
Донауров Петр Михайлович
1801 г.р.
Мать
Донаурова (Хитрово) Наталья Алексеевна
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1834
Отец:
Донауров Петр Михайлович
Мать:
Донаурова Наталья Алексеевна
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