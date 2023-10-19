Донауров Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донауров Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1834

Отец: Донауров Петр Михайлович

Мать: Донаурова Наталья Алексеевна

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