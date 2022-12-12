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Muchnik Kiva-Duvid

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

18.04.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

Жена

Дети

1867 г.р.
Около 1873 г.р.
1888 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1846

Отец: Muchnik Yankel

Мать: Muchnik Malka

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
30.12.1867

Сын: Muchnik Moshe

Мать ребёнка: Muchnik Zlata

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
1867

Жена: Muchnik Zlata

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Khava

Мать ребёнка: Muchnik Zlata

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
06.05.1888

Сын: Muchnik Mordko 1

Мать ребёнка: Muchnik Zlata

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно
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