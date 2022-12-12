Muchnik Kiva-Duvid
Место рождения
Дата рождения18.04.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1846
Отец: Muchnik Yankel
Мать: Muchnik Malka
Рождение ребёнка
30.12.1867
Сын: Muchnik Moshe
Мать ребёнка: Muchnik Zlata
Бракосочетание
1867
Жена: Muchnik Zlata
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Khava
Мать ребёнка: Muchnik Zlata
Рождение ребёнка
06.05.1888
Сын: Muchnik Mordko 1
Мать ребёнка: Muchnik Zlata
Смерть
Неизвестно