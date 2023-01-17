Muchnik Malka
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1846
Сын: Muchnik Kiva-Duvid
Отец ребёнка: Muchnik Yankel
Рождение ребёнка
11.04.1849
Дочь: Khaya
Отец ребёнка: Muchnik Yankel
Рождение ребёнка
19.11.1851
Сын: Muchnik Yoyna
Отец ребёнка: Muchnik Yankel
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Muchnik Yankel
Смерть
Неизвестно