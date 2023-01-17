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Muchnik Malka

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1846

Сын: Muchnik Kiva-Duvid

Отец ребёнка: Muchnik Yankel

Рождение ребёнка
11.04.1849

Дочь: Khaya

Отец ребёнка: Muchnik Yankel

Рождение ребёнка
19.11.1851

Сын: Muchnik Yoyna

Отец ребёнка: Muchnik Yankel

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Muchnik Yankel

Смерть
Неизвестно
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