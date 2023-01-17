Muchnik Yankel
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Muchnik Itsik Itskhak
Мать: Muchnik Ginda
Рождение ребёнка
18.04.1846
Сын: Muchnik Kiva-Duvid
Мать ребёнка: Muchnik Malka
Рождение ребёнка
11.04.1849
Дочь: Khaya
Мать ребёнка: Muchnik Malka
Рождение ребёнка
19.11.1851
Сын: Muchnik Yoyna
Мать ребёнка: Muchnik Malka
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Muchnik Malka
Смерть
Неизвестно