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Muchnik Yankel

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

1799 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Muchnik Itsik Itskhak

Мать: Muchnik Ginda

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
18.04.1846

Сын: Muchnik Kiva-Duvid

Мать ребёнка: Muchnik Malka

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
11.04.1849

Дочь: Khaya

Мать ребёнка: Muchnik Malka

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
19.11.1851

Сын: Muchnik Yoyna

Мать ребёнка: Muchnik Malka

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Muchnik Malka

Смерть
Неизвестно
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