Muchnik (Averbukh) Zlata
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1867
Сын: Muchnik Moshe
Отец ребёнка: Muchnik Kiva-Duvid
Бракосочетание
1867
Муж: Muchnik Kiva-Duvid
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Khava
Отец ребёнка: Muchnik Kiva-Duvid
Рождение ребёнка
06.05.1888
Сын: Muchnik Mordko 1
Отец ребёнка: Muchnik Kiva-Duvid
Смерть
Неизвестно