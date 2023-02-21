Muchnik (Averbukh) Zlata — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Muchnik (Averbukh) Zlata

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

1867 г.р.
Около 1873 г.р.
1888 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1867

Сын: Muchnik Moshe

Отец ребёнка: Muchnik Kiva-Duvid

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
1867

Муж: Muchnik Kiva-Duvid

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Khava

Отец ребёнка: Muchnik Kiva-Duvid

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
06.05.1888

Сын: Muchnik Mordko 1

Отец ребёнка: Muchnik Kiva-Duvid

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно