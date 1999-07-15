Данч Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.04.1926
Дата смерти15.07.1999
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1926
Отец: Данч Николай Васильевич
Мать: Данч Мария Петровна
Бракосочетание
08.03.1954
Жена: Данч Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.07.1954
Мать ребёнка: Данч Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.10.1964
Дочь: Данч Мария Михайловна
Мать ребёнка: Данч Надежда Фёдоровна
Большая Ега, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.07.1999