Данч Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данч Михаил Николаевич

Место рождения

Дулово, Закарпатська область

Дата рождения

14.04.1926

Дата смерти

15.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1926

Отец: Данч Николай Васильевич

Мать: Данч Мария Петровна

Дулово, Закарпатська область
Бракосочетание
08.03.1954

Жена: Данч Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
09.07.1954

Сын: Данч Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Данч Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.10.1964

Дочь: Данч Мария Михайловна

Мать ребёнка: Данч Надежда Фёдоровна

Большая Ега, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.07.1999
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