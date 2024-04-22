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Данч Мария Михайловна

Место рождения

Большая Ега, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.10.1964

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

1960 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1993 г.р.

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1964

Отец: Данч Михаил Николаевич

Мать: Данч Надежда Фёдоровна

Большая Ега, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1984

Муж: Бадов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
31.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бадов Владимир Николаевич

Развод
19.02.1993

Муж: Бадов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
09.07.1993

Сын: Бадов Денис Владимирович

Отец ребёнка: Бадов Владимир Николаевич

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