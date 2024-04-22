Данч Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.10.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1964
Отец: Данч Михаил Николаевич
Мать: Данч Надежда Фёдоровна
Бракосочетание
1984
Рождение ребёнка
31.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бадов Владимир Николаевич
Развод
19.02.1993
Рождение ребёнка
09.07.1993
Отец ребёнка: Бадов Владимир Николаевич