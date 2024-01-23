Данч Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Данч Мария Петровна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Данч Мария Петровна
Рождение ребёнка
14.04.1926
Мать ребёнка: Данч Мария Петровна
Дулово, Закарпатська область
Смерть
Неизвестно