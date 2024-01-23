Данч Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Данч Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Данч Николай Васильевич
Рождение ребёнка
14.04.1926
Отец ребёнка: Данч Николай Васильевич
Дулово, Закарпатська область
Смерть
Неизвестно