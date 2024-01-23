Данч Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данч Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данч Николай Николаевич

Отец ребёнка: Данч Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Данч Василий Николаевич

Отец ребёнка: Данч Николай Васильевич

Рождение ребёнка
14.04.1926

Сын: Данч Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Данч Николай Васильевич

Дулово, Закарпатська область
Смерть
Неизвестно

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