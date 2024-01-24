Данч Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанч Анатолий Михайлович

Данч Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1954

Отец: Данч Михаил Николаевич

Мать: Данч Надежда Фёдоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close