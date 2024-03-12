Хлыбов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлыбов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Хлыбова) Зоя
Мать ребёнка: Хлыбова (Дубовцева) Анисья
Рождение ребёнка
1928
Сын: Хлыбов Аркадий
Мать ребёнка: Хлыбова (Дубовцева) Анисья
Рождение ребёнка
1930
Сын: Хлыбов Аркадий
Мать ребёнка: Хлыбова (Дубовцева) Анисья
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Хлыбова) Лидия
Мать ребёнка: Хлыбова (Дубовцева) Анисья
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1939