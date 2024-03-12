Хлыбов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлыбов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1905 г.р.

Дети

1924 г.р.
1928 г.р.
1930 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлыбов Павел

Мать: Хлыбова (Мезрина) Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлыбова (Дубовцева) Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлыбова (Дубовцева) Анисья

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Хлыбова) Зоя

Мать ребёнка: Хлыбова (Дубовцева) Анисья

Рождение ребёнка
1928

Сын: Хлыбов Аркадий

Мать ребёнка: Хлыбова (Дубовцева) Анисья

Рождение ребёнка
1930

Сын: Хлыбов Аркадий

Мать ребёнка: Хлыбова (Дубовцева) Анисья

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Хлыбова) Лидия

Мать ребёнка: Хлыбова (Дубовцева) Анисья

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлыбова (Дубовцева) Анисья

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлыбова (Дубовцева) Анисья

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