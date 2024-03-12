Хлыбова (Мезрина) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мезрин Кузьма Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлыбов Николай
Отец ребёнка: Хлыбов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлыбов Павел
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Хлыбова) Анна
Отец ребёнка: Хлыбов Павел
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Хлыбова) Александра
Отец ребёнка: Хлыбов Павел
Рождение ребёнка
1907
Сын: Хлыбов Михаил
Отец ребёнка: Хлыбов Павел
Рождение ребёнка
1909
Сын: Хлыбов Арсентий
Отец ребёнка: Хлыбов Павел
Смерть
1938