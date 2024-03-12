Хлыбова (Мезрина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлыбова (Мезрина) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мезрин Кузьма Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлыбов Николай

Отец ребёнка: Хлыбов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлыбов Павел

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Хлыбова) Анна

Отец ребёнка: Хлыбов Павел

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Хлыбова) Александра

Отец ребёнка: Хлыбов Павел

Рождение ребёнка
1907

Сын: Хлыбов Михаил

Отец ребёнка: Хлыбов Павел

Рождение ребёнка
1909

Сын: Хлыбов Арсентий

Отец ребёнка: Хлыбов Павел

Смерть
1938

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