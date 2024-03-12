Хлыбов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлыбов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлыбов Николай

Мать ребёнка: Хлыбова (Мезрина) Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлыбова (Мезрина) Прасковья

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Хлыбова) Анна

Мать ребёнка: Хлыбова (Мезрина) Прасковья

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Хлыбова) Александра

Мать ребёнка: Хлыбова (Мезрина) Прасковья

Рождение ребёнка
1907

Сын: Хлыбов Михаил

Мать ребёнка: Хлыбова (Мезрина) Прасковья

Рождение ребёнка
1909

Сын: Хлыбов Арсентий

Мать ребёнка: Хлыбова (Мезрина) Прасковья

Смерть
Неизвестно

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