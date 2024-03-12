Хлыбова (Дубовцева) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлыбова (Дубовцева) Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1924 г.р.
1928 г.р.
1930 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Дубовцев Афанасий

Мать: Дубовцева (Куклина) Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлыбов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлыбов Николай

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Хлыбова) Зоя

Отец ребёнка: Хлыбов Николай

Рождение ребёнка
1928

Сын: Хлыбов Аркадий

Отец ребёнка: Хлыбов Николай

Рождение ребёнка
1930

Сын: Хлыбов Аркадий

Отец ребёнка: Хлыбов Николай

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Хлыбова) Лидия

Отец ребёнка: Хлыбов Николай

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлыбов Николай

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлыбов Николай

Смерть
1967

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