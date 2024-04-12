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Марыкин Иван Федорович

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Место рождения

Владимировка, Рогнединский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

30.10.1925

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1925

Отец: Марыкин Федор Акимович

Мать: Марыкина Елена Митрофановна

Владимировка, Рогнединский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
08.09.1950

Сын: Марыкин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Марыкина Полина Ивановна

Рогнедино, Рогнединский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
04.06.?

Сын: Марыкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Марыкина Полина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марыкин Валерий Иванович

Мать ребёнка: Марыкина Полина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марыкина Полина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рогнедино, Рогнединский муниципальный район, Брянская область
п. Рогнедино, Брянская обл.
Смерть
1999
Крым
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