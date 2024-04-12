Марыкин Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения30.10.1925
Дата смерти1999
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1925
Рождение ребёнка
08.09.1950
Сын: Марыкин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Марыкина Полина Ивановна
Рождение ребёнка
04.06.?
Сын: Марыкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Марыкина Полина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марыкина Полина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марыкина Полина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
п. Рогнедино, Брянская обл.
Смерть
1999
Крым