Марыкин Федор Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарыкин Федор Акимович

Марыкин Федор Акимович

Место рождения

Лутовиновка, Рогнединский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

14.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Марыкин Аким

Мать: не указана

Лутовиновка, Рогнединский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
30.10.1925

Сын: Марыкин Иван Федорович

Мать ребёнка: Марыкина Елена Митрофановна

Владимировка, Рогнединский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Марыкина Нина Федоровна

Мать ребёнка: Марыкина Елена Митрофановна

Лутовиновка, Рогнединский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Марыкин Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Марыкина Елена Митрофановна

Лутовиновка, Рогнединский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Прудникова Раиса Федоровна

Мать ребёнка: Марыкина Елена Митрофановна

Владимировка, Рогнединский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Вера Федоровна

Мать ребёнка: Марыкина Елена Митрофановна

Лутовиновка, Рогнединский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
Неизвестно
Владимировка, Рогнединский муниципальный район, Брянская область
Брянская обл. д. Владимировка
Смерть
14.03.1942
Ягодное, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Погиб в бою
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close