Марыкин Федор Акимович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти14.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Марыкин Аким
Рождение ребёнка
30.10.1925
Мать ребёнка: Марыкина Елена Митрофановна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Марыкина Нина Федоровна
Мать ребёнка: Марыкина Елена Митрофановна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Марыкин Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Марыкина Елена Митрофановна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Прудникова Раиса Федоровна
Мать ребёнка: Марыкина Елена Митрофановна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Вера Федоровна
Мать ребёнка: Марыкина Елена Митрофановна
Место жительства
Неизвестно
Брянская обл. д. Владимировка
Смерть
14.03.1942
Ягодное, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Погиб в бою