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Марыкин Владимир Иванович

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Место рождения

Рогнедино, Рогнединский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

08.09.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Жена

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1950

Отец: Марыкин Иван Федорович

Мать: Марыкина Полина Ивановна

Рогнедино, Рогнединский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марыкина Наталья Вячеславовна

Рождение ребёнка
24.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марыкина Наталья Вячеславовна

Мирный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марыкина Наталья Вячеславовна

Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Рогнедино, Рогнединский муниципальный район, Брянская область
Рогнедино, Брянской обл.
Смерть
Неизвестно